Am 28. Juli treten Sie vor der Burg Hochosterwitz auf. Waren Sie schon mal in Kärnten oder ist das Neuland?

ÁLVARO SOLER: Ich war schon einmal in Kärnten, am Wörthersee. Es war mega! Wir haben bei dem Bodypainting-Festival in Klagenfurt gespielt und da habe ich noch ein paar Tage dran gehängt und war am See wakeboarden. Es ist einer der klarsten Seen, die ich je gesehen habe. Man könnte fast daraus trinken.