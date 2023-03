Anfang März ist Anja Prieler-Kemboi (37) aus Kenia zurück nach Kärnten gekommen. Knapp die Hälfte des Jahres verbringt die Klagenfurterin mit ihrer Familie in Kiptongo, der Heimat von Ehemann Edwin. Kennengelernt haben sich die beiden Ex-Profi-Marathonläufer 2010 im Rahmen von Kärnten Läuft. Bei einem Trainingslager in Kenia funkte es dann richtig. Mittlerweile haben die beiden vier Kinder zwischen sieben und eineinhalb Jahren. In Klagenfurt betreibt die Familie einen Selbstbedienungsladen und einen Kunsthandwerksgroßhandel, in Kiptongo ist sie mit dem Verein Malaika sozial engagiert. Ziel ist es, den Kindern im Dorf eine bessere Zukunft zu ermöglichen und Einkommensmöglichkeiten für die Bewohner zu schaffen.