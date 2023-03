Georg Schmid wird von seinen Söhnen Werner (70) und Günther (74) als Techniker und Bastler beschrieben. "Er hat immer an Lösungen und neuen Erfindungen gearbeitet. Vieles hat er sich patentieren lassen", erinnert sich Günther Schmid, der mit seinem Bruder Werner das Geschäft "Kinderwagen Schmid" in der Alois-Schader-Straße in Klagenfurt führt. Als er vom Kriegseinsatz nach Hause zurückkehrte, gründete er mit seiner Frau Emilie eine Familie. Jedoch waren Kinderwägen, wie es sie etwa zu dieser Zeit schon in Deutschland gab, in Klagenfurt noch beinahe unbekannt. Kurzerhand baute er also für seinen Sohn Günther selbst einen Kinderwagen. "Er wurde mehrfach darauf auf der Straße angesprochen und verkaufte so seine ersten Kinderwägen", schildert der Sohn. Die Söhne übernahmen in den 70er-Jahren verstärkt die Aktivitäten des Betriebes. Georg Schmid blieb seinem Unternehmen, bis er 74 Jahre alt war, treu.