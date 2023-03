Selten hat das Schicksal eines Gebäudes die Bevölkerung so bewegt, wie es beim Hotel Wörthersee der Fall ist. Der denkmalgeschützte Bau in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt gehört seit 2016 dem polnischen Investor Marcin Wolski. Er wollte das Hotel renovieren und revitalisieren. Die ambitionierten Pläne mündeten in einem jahrelangen Konflikt mit dem Denkmalamt.