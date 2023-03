Heute, auf den Tag genau, vor hundert Jahren, fing die Erfolgsgeschichte des Klagenfurter Traditionsunternehmens "Foto Optik Gottwald" an - damals eigentlich als Reisebüro. "Viele Menschen wollten damals aus Europa auswandern und ihre alte Heimat noch fotografisch festhalten", blättert der heutige Firmenchef Helmut Gottwald in der Historie. "Deshalb wurden auch viele Kameras und Filme verkauft." Schon bald meldete sich aufgrund des großen Absatzes an Filmen und Kameras die Firma Kodak und bat ein Foto-Gewerbe anzumelden - der erste Schritt zum professionellen Fotohandel. Nur fünf Jahre später erfolgte die Gründung des zweiten Standbeins, die Augenoptik.