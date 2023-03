Abhängigkeit, Drogen, Alkohol: Faktoren, die Familien in die Brüche gehen lassen. Am Ende leiden am meisten die Jüngsten der Gesellschaft unter solchen Situationen. Unterstützung finden sie in Klagenfurt unter anderem beim Team der städtischen Kinder- und Jugendhilfe. 26 Sozialarbeiter kümmern sich derzeit um tausende Fälle in der Landeshauptstadt. Von rund 17.000 Minderjährigen sind 1800, also mehr als zehn Prozent, auf die Hilfe der Abteilung angewiesen. Doch die Sozialarbeiterinnen setzen sich nicht nur mit prekären Angelegenheiten in Familien auseinander, sondern sind derzeit selbst mit einer schwierigen Lage konfrontiert.