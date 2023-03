Hans Hiesberger lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in

Klagenfurt. Er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Kärntens. Eine stille Größe, die es eher vermieden hat, im Fokus des Kunstrummels zu stehen. So dezent und zurückhaltend der Maler selbst, so kraftvoll ist seine Kunst.

Bekannt sind vor allem die Landschaftsbilder Hiesbergers, die immer in freier Natur entstehen. Viele seiner Arbeiten sind in der Natur seiner Heimat Klagenfurt und Kärnten entstanden. Inspiriert haben ihn aber auch die Landschaften und Farben von Italien, Griechenland, Großbritannien, Israel, Spanien, Frankreich und Portugal. In der Alpen-Adria-Galerie der Stadt Klagenfurt war anlässlich des 80. Geburtstages des Künstlers eine umfangreiche Ausstellung zu sehen und begeisterte unzählige Besucher.

"Sie sagen, Malerei ist eine Zeichensprache und muss, wie jede andere auch, erlernt werden. Sie, geschätzter Herr Professor Hiesberger, sprechen diese Sprache fließend und geben ihr Ihre eigene Dynamik und Ihren eigenen Ausdruck. Sie beschreiten in Ihrer Kunst eigene Wege und haben sich stets Neugierde und Experimentierfreudigkeit bewahrt", sagt Bürgermeister Christian Scheider bei der Ehrung im Klagenfurter Rathaus.

Auch Laudator Alexander Gerdanovits, Leiter der Klagenfurter

Kulturabteilung, beschreibt die Arbeit Hiesbergers mit bewundernden Worten: "Hiesberger malt, was er mit seinem inneren Auge sieht. Seine Bilder leuchten, weil sie so gut verdrahtet mit der Wirklichkeit sind. Ein beneidenswerter Durchhaltewillen, unbeeindruckt von jeglichen Moden, kennzeichnet sein Oeuvre."