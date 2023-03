Der "A la carte"- Guide kürt jährlich die besten Restaurants Österreich. Und ein Restaurant aus dem Raum Klagenfurt zählt zu den bestplatzierten Neuzugängen in den Top 100: das Restaurant Moritz in Grafenstein, das übrigens nach einer Renovierung im neuen Glanz erstrahlt. Der Guide hat die außergewöhnliche Küche von Roman Pichler geadelt. Gleich 88 Punkte gibt es für die Neueinsteiger und somit landeten sie auf dem beachtlichen zweiten Platz in Kärnten.

Auf Rang eins in Kärnten landete Hubert Wallner mit seinem gleichnamigen Gourmet Restaurant in Maria Wörth. Er wurde mit 95 Punkten belohnt. Wallner ist gleich noch einmal vertreten, nämlich in den Empfehlungen mit dem Bistro Südsee by Hubert Wallner, ebenfalls in Maria Wörth.

Insgesamt schafften es weitere 14 Restaurants in die Liste der Empfehlungen, wie beispielsweise das Dolce Vita von Stephan Vadnjal am Klagenfurter Heuplatz, das mit zwei Weinflaschen (für die erstklassige Glas- und Weinkultur, die repräsentative Weinauswahl in ​Breite und Tiefe, das perfekter Service und eine entsprechende Beratung) und einem Fixstern (für das seit Jahren zuverlässige Angebot) im Guide belohnt wurde. Ebenfalls mit zwei Weinflaschen berücksichtigt wurde das La Terrasse in Pörtschach. Eine Flasche gab es im Guide für das 151 Restaurant & Bar in Klagenfurt und die Linde Seeterrasse in Maria Wörth.

Empfehlungen sprachen die Tester weiters aus für das Jilly Beach (Pörtschach), Juritz (Feistritz im Rosental), die Kochwerkstatt am Klagenfurter Benediktinermarkt, den Kollerwirt in Maria Saal, das La Balance in Pörtschach, das Laguna Restaurant (Klagenfurt), das Oscar sowie das Princs am Heuplatz (beide Klagenfurt), das Soleo in Krumpendorf sowie Werzers Badehaus in Pörtschach.