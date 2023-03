Keine guten Nachrichten kommen aus der Klagenfurter Wirtschaft: Über Gläubigerantrag wurde am Mittwoch über das Unternehmen von Karl Dieter Ambrusch - er betätigt sich als Raumdesigner in der Kärntner Landeshauptstadt - ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Konkret wird das Bodenverlegergewerbe ausgeübt. Besagter Unternehmer war übrigens schon 2011 und 2014 in Konkurs.

Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Zur Insolvenzverwalterin wurde Tanja Gewolf-Mulley, Rechtsanwältin in Klagenfurt, bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 3. April 2023 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at bzw. dem AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 18. April 2023 statt.