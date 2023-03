Chaotisch – dieses Wort beschreibt die aktuellen Vorgänge im Gemeinderatsklub der Neos. Nach der einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses von Neos-Landesgeschäftsführerin Verena Polzer, am Freitag, 10. März, wurde die Frage aufgeworfen, was mit dem Gemeinderatsmandat von Polzer geschehen soll. Klubobmann Janos Juvan drängte auf eine rasche Lösung. Einen Tag später schickte Polzer ihre Mandatsverzichtserklärung per Mail an den Magistrat. "Am Montag hat sie mir gesagt, dass sie doch weitermachen möchte", sagt Juvan.