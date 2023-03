Täglich ist das Ordnungsamt in allen Klagenfurter Stadtteilen unterwegs. So auch am Mittwoch, als zwei Mitarbeiter der Abteilung am Kreuzbergl in St. Martin einen ungewöhnlichen Fund machten.

Bei einer Kontrollfahrt fielen ihnen auf der Straße drei Pferde auf, die offensichtlich herrenlos unterwegs waren. Gemeinsam mit der Polizei hat das Ordnungsamt umliegende Bauernhöfe und Ställe durchtelefoniert, um zu eruieren, von wo die Tiere ausgebüchst waren. "Leider war das ohne Erfolg", erzählt Alexander Trampitsch vom Ordnungsamt. Es folgte eine Radiodurchsage, mit der nach weniger als einer Stunde die Besitzer ausgeforscht werden konnten.

Die Pferde kommen vom Gut Hallegg. "Die Tiere hatten einen doch recht weiten Spaziergang unternommen", schreibt die Stadtkommunikation. Bis zur Abholung passte das Ordnungsamt auf die Freigänger auf.