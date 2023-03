An der Kreuzung Pernhartgasse/Dr. Herrmann-Gasse dürfen Radfahrende ab sofort auch bei roter Ampel rechts abbiegen. Am Dienstag wurde die entsprechende Zusatztafel mit einem grünen Pfeil und Radsymbol montiert. Die Kreuzung ist die erste in Klagenfurt.

Die StVO-Novelle aus dem Herbst 2022 erlaubt das Abbiegen an Kreuzungen mit entsprechenden Zusatztafeln. Radfahrer müssen davor aber dennoch stehenbleiben und sich vergewissern, dass ein gefahrloses Abbiegen möglich ist. "Diese Maßnahme macht Radfahren in Klagenfurt noch attraktiver. Wir wollen diese Regelung noch an weiteren Kreuzungen anbieten", sagt Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ).