Es wird wieder bunt am Neuen Platz: Die letzten Vorbereitungen für den Klagenfurter Ostermarkt sind im vollen Gange. "Wer glaubt, dass wir uns nach dem Christkindlmarkt zurücklehnen, der irrt", sagt Marktkoordinator Alexander Adamitsch. Die Stände sind bereits aufgebaut, im großen Osternest folgt in den kommenden Tagen noch ein Rollrasen und die Schüler des Bildungszentrums Ehrental versorgen den Ostermarkt mit dem passenden Blumenschmuck. Am 23. März wird der Ostermarkt dann feierlich eröffnet. Bis einschließlich Karsamstag (8. April) kann der Markt zwischen 9 und 19 Uhr (Karsamstag bis 13 Uhr) besucht werden.