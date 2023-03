Es war schon fast vorbestimmt, in welche Berufsbranche es Walter Türk einmal ziehen wird. Die Eltern des gebürtigen Niederösterreichers führen in Krems ein kleines, aber feines Weingut. Er selbst ging beim bekannten Winzer Knoll in der Wachau in die Lehre. Im Alter von 21 Jahren verschlug es ihn erstmals beruflich an den Wörthersee, er arbeitete unter anderem als Barchef im "Monkey Circus" in Velden. Die Wintermonate verbrachte Türk zumeist in Lech am Arlberg.