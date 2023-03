Am Dienstag war ein 11-jähriger Schüler gegen 7.30 Uhr mit dem Bus in Klagenfurt unterwegs. Auf der St. Veiter Straße hielt der Buslenker, ein 37-jähriger Mann, vor einem Schutzweg an, um einer Person den Weg über die Straße zu ermöglichen.

Beim Anfahren dürfte der 11-Jährige, der im Mittelgang des Busses stand, gestürzt sein. Ein anderes Kind machte durch lautes Rufen den Busfahrer darauf aufmerksam. Dieser hielt sofort an, half dem Kind auf die Beine und verständigte den Rettungsdienst. Der 11-Jährige wurde ins ELKI Klagenfurt gebracht.