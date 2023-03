"Wir sind fast voll. Wir können kaum noch jemanden unterbringen." Sätze, die einen Hotelier erfreuen würden, aber ein Gefängnis an seine Belastungsgrenzen bringt. "Die Justizanstalt Klagenfurt ist so stark belegt, wie schon lange nicht mehr", sagt Harald Streicher, Sprecher der Justizanstalt Klagenfurt. Das Problem ist: "Die anderen Justizanstalten in Österreich sind so selbst so voll, dass sie uns die Insassen schicken." Kärnten müsse quasi den Überstand der anderen Bundesländer auffangen.