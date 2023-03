Wenn man es nicht mit eigenen Ohren hören würde, man würde es nicht glauben: "Ich wusste bis jetzt nicht, wer Hitler wirklich ist. Bei uns in Slowenien redet man ganz normal über ihn, wie über Tito. Ich habe gedacht, er war Präsident in Österreich", gab ein 28 Jahre alter gebürtiger Slowene am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zum Besten. Nicht nur sein Verteidiger zuckte zusammen. Der in Klagenfurt tätige Kellner musste sich wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz verantworten. Laut Anklage hatte er Ende 2021 im Reisezug und gegenüber den einschreitenden Polizisten mehrfach "Heil Hitler" gerufen.