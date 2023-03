Dienstagmittag gab es am Bundesgymnasium für Slowenen in Klagenfurt eine Bombendrohung. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Derzeit kreist ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet des Schulgebäudes. 500 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen und wurden in einer Sporthalle untergebracht. Zahlreiche Polizeiautos waren vor Ort und Beamte sichern den Verkehr um die Schule. "Die Schule wurde evakuiert und untersucht", sagte Waltraud Dullnigg von der Landespolizeidirektion Kärnten, nachdem eine Drohbotschaft auf Slowenisch auf einem WC gefunden wurde.

© Klagenfurt Elite

Rund eine Stunde nach der Alarmierung war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Es ist die dritte Bombendrohung an einer Schule in Kärnten binnen weniger Tage. Am 7. März wurde die Fachberufsschule in St. Veit an der Glan evakuiert und zwei Tage später, am 9. März, der Bildungskomplex in Waidmannsdorf in Klagenfurt, hier mussten über 1000 Schüler das Gebäude verlassen.