Dreimal ging das beliebte "Afterwork" am Klagenfurter Benediktinermarkt in der Vergangenheit bereits über die Bühne. Dreimal zog die Veranstaltungsreihe tausende Menschen an und verwöhnte die Gäste an jeweils sechs Freitagabenden in den Sommermonaten mit kulinarischen Genüssen aus der Alpe-Adria-Region, chilligen DJ-Sounds und Live-Musik.