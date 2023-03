Am Samstag unternahm eine 27-jährige Grazerin eine Skitour in Richtung Hochstuhl (2237 m) in den Karawanken. Ausgangspunkt war gegen 7.30 Uhr der Parkplatz Stouhütte, Gemeinde Feistritz im Rosental.

Am Beginn der Johannsenrinne musste sie aufgrund der Steilheit des Geländes die Ski abschnallen und mit Steigeisen weitergehen. Im oberen Bereich der Rinne verstieg sich die Grazerin schließlich und kam in immer ausgesetzteres Gelände. Dort kam die junge Frau nicht mehr vor und zurück. Sie musste einen Notruf absetzen.

Kurz vor Mittag wurde sie vom Polizeihubschrauber per Seil geborgen und unverletzt zur Klagenfurter Hütte geflogen. "Die Frau war für diese Tour sehr gut ausgerüstet", berichtet die Polizei am Sonntag.