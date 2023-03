Mit roten Zahlen quer durch alle Bereiche plante die Stadt Klagenfurt das Budget für das Jahr 2022. Am Freitag präsentierte Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) den Rechnungsabschluss vom vergangenen Jahr - und das mit durchwegs positiven Zahlen. Im allgemeinen Haushalt, wo Ein- und Auszahlungen gegenüber gestellt werden, rechnete man zunächst mit einem Minus von 4,8 Millionen Euro. Am Ende steht in diesem wesentlichen Bereich ein Plus von 26,3 Millionen Euro zu Buche.