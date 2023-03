Privatpersonen und Unternehmen sind in Klagenfurt mit einer neuen Gebührenerhöhung konfrontiert. Die Stadt hat mit 1. Jänner 2023 die Benützungsabgabe auf Strom von 0,798 auf 2,21 Cent pro Kilowattstunde (netto) erhöht - das entspricht einer Erhöhung von 277 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 4415 Kilowattstunden hält sich die Mehrbelastung mit 57,4 Euro in Grenzen. Aber: "Bei einem kleinen Gastrobetrieb in Klagenfurt mit einem Verbrauch von rund 50.000 Kilowattstunden entspricht die Erhöhung 706 Euro im Jahr", sagt Markus Ertel, Sprecher der Grünen Wirtschaft in Kärnten und verweist auf eine Presseaussendung des Wirtschaftsbundes aus dem Vorjahr. "Die Inflation ist im Juli auf 9,2 Prozent gestiegen und viele Unternehmer wissen nicht, wie sie die Mehrkosten stemmen sollen. Mit der Einfrierung der Benützungsabgabe auf Strom und Gas für das Jahr 2022 entlasten wir 8000 Unternehmer und 77.000 Haushalte", wird Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) darin zitiert.