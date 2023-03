Nur zwei Tage nachdem die Berufsschule St. Veit nach einer Bombendrohung evakuiert werden musste, trat dieser Fall nun auch in Klagenfurt ein. "Donnerstagvormittag wurde ein Schriftzug mit einer Drohung in einem WC gefunden", bestätigt Mario Nemetz, Pressesprecher der Polizei Kärnten. Der Direktor hat daraufhin telefonisch die Polizei verständigt. Der Fall ähnelt somit stark jenem von vor zwei Tagen in St. Veit. Ob ein Zusammenhang bestehe, lässt sich, so Nemetz, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Hunderte Schülerinnen und Schülern wurden am Donnerstagvormittag evakuiert. Sie sammeln sich jetzt unter anderem vor dem Klagenfurter Stadion. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort, darunter sprengstoffkundige Organe, ein Sprengstoffhund, das Einsatzkommando Cobra sowie Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt.

"Wir haben das Gebäude evakuiert, es befinden sich keine Schüler und Lehrkräfte mehr darin. Aktuell wird es nach gefährlichen Materialien durchsucht", sagt Nemetz. Der ganze Komplex wurde gesperrt, in den umliegenden Straßen errichtete die Polizei Umleitungen. Wie lange der Einsatz dauern wird, könne man aktuell noch nicht sagen.

Die Schülerinnen und Schüler sammeln sich unter anderem beim Stadion © Thomas Hude

In dem Gebäudekomplex sind Pädagogische Hochschule, ein Kindergarten, die Praxisvolksschule, die Praxismittelschule, das BORG, sowie die Bundes-Bildungsanstalt und das Kolleg für Elementarpädagogik (bafep) untergebracht.