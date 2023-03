Erneut wurde ein Kärntner Vater Opfer des Tochter-Sohn-Tricks

Wieder gelang es Trickbetrügern, per Telefon ein Opfer in Kärnten zu finden. Diesmal traf es einen 77-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann überwies mehrere Tausend Euro an seine vermeintliche Tochter.