"Die Verfügbarkeit von slowenischen Liedern im Internet ist sehr durchwachsen“, sagt der Musikpädagoge Stanko Polzer (60), der beim gemischten Chor Danica in St. Primus am Turnersee auch Chorleiter ist: „Die Jungen kennen die Volkslieder oft nicht so gut. Als erster wird dann immer das Handy gezückt, um nachzusehen, was man findet.“