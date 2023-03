Die Eltern von rund 120 zukünftigen Taferlklassler in der Kärntner Landeshauptstadt sind ratlos und erzürnt zugleich. "Vor zwei Wochen habe ich meine Tochter in der Volksschule Ponfeld eingeschrieben und sie gleichzeitig für die Mittagsgruppe in Wölfnitz angemeldet", erzählt eine betroffene Mutter. Kurz zur Erklärung: Eine Mittagsgruppe betreut Kinder bis 14 Uhr - Essen inklusive. "Für mich als Teilzeitangestellte ist diese Form der Kinderbetreuung einfach ideal", erklärt die Klagenfurterin.