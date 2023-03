Jasmin Reissner (21), Studentin aus Klagenfurt:

Vorurteile hat jeder – Männer weinen nicht oder Kindererziehung ist Frauensache. Welches Klischee über Geschlechter sollte keinen Platz mehr haben?

Ich bin der Meinung, dass Gleichberechtigung in unserer sich schnell entwickelnden Gesellschaft mehr zum Thema gemacht werden sollte. Klischees wie "die Frau soll daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen und der Mann bringt das Geld nach Hause" passen nicht mehr in unsere moderne Welt. Uns Frauen sollte - sofern man das will - ein anderer Weg gestattet sein. Man soll sagen können: "Ich will keine Kinder" oder "Ich will mich voll und ganz auf meine Karriere fokussieren", ohne von anderen dafür verurteilt zu werden. Es sollte zur Normalität werden, dass sich der Mann um Kindererziehung und Haushalt kümmert und die Frau arbeiten geht.