Oskar Haag stürmte am Sonntag in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt grazil auf die Bühne, mit wallendem Haar und schlabbernden Hosen, und hatte seine erstes Album "Teenage Lullabies" im Gepäck. Was mit "Stargaze" und dem Wiener Popfest vor zwei Jahren begann, hat sich auf einem ganzen Album verdichtet.