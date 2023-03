Im November 2019 wurde die Filiale der Kärntner Sparkasse an der Hauptstraße in Krumpendorf geschlossen. Seitdem wurden die Kunden in Klagenfurt betreut - und zwar von der Filiale Villacherstraße. Grund für die Schließung sei das Bestreben, den Kunden die "beste Beratung mit größtmöglichem Wohlfühlfaktor" bieten zu wollen, wurde damals mitgeteilt. Der Standort in Krumpendorf blieb als SB-Filiale mit Beratungen nach Terminvereinbarung bestehen.