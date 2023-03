Am Samstag um 4.15 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Klagenfurt aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Ein Bewohner (50) bemerkte den Brand und brachte seinen Nachbarn, den Wohnungsinhaber (32), aus der brennenden Wohnung ins Stiegenhaus. Dort wurde dieser von der Berufsfeuerwehr (BF) Klagenfurt erstversorgt.

Auf dieser Couch brach der Brand aus © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

In weiterer Folge wurden beide Personen wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Brand dürfte laut Berufsfeuerwehr auf einer Couch ausgebrochen sein. Im Einsatz, der rund eine Stunde gedauert hat, war neben der BF auch die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt-St. Martin.