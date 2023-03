Aufregung Freitagvormittag in einer Schule in St. Veit. Ein 17-jähriger Schüler aus Klagenfurt hatte eine Schreckschusspistole mit in die Schule gebracht. Der Jugendliche hatte die Waffe in seinem Rucksack und zeigte sie einigen Mitschülern. Da sich diese dadurch bedroht fühlten, verständigten sie das Lehrpersonal. Dieses erstattete Anzeige. Die Polizei kam in die Schule.

Die Beamten stellten fest, dass die Schreckschusspistole nicht geladen war. Sie wurde sichergestellt und gegen den Schüler ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.