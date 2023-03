Sprünge bis an die 250 Meter sind in Vikersund in Norwegen kein Problem mehr. Auch im slowenischen Planica, nur einen Steinwurf von der Grenze zu Kärnten entfernt, begeben sich die Skispringer jährlich auf Weitenjagd in ähnlichen Dimensionen – und momentan auch auf die Suche nach Medaillen. Noch bis Sonntag geht dort die nordische Ski-WM über die Bühne.