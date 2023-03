Das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite für deinen Freund und das dritte für dich selbst – behauptet zumindest Konfuzius. Einer, der es wissen muss, ist der Klagenfurter Architekt Harald Omansiek. Der 82-Jährige hat allerdings nur zwei Häuser in seinem Leben gebaut – was zumindest sein Privatleben betrifft. "Zuerst ein großes, als die Kinder dann aber aus dem Haus waren, ein weitaus kleineres, dafür aber mit gewissen Annehmlichkeiten für das Alter", erzählt er, der schon als kleines Kind wusste, dass er Architekt werden will - immerhin war sein Urgroßvater bereits Baumeister.