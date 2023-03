Kommenden Montag, 6. März, starten Straßenbauarbeiten in der Klagenfurter Jesserniggstraße. Dazu muss der Bereich zwischen Auergasse und Achazelgasse sowie anschließend der Bereich Achazelgasse bis Rudolfsbahngürtel gesperrt werden. Ebenfalls am 6. März wird in der Siriusstraße von der Jesserniggstraße bis zur Gabelsbergerstraße eine Sperre eingerichtet. Der Grund dafür sind Strom-Leitungsbauten seitens der EKG.

Knapp eine Woche später, also etwa ab dem 13. März, ist wegen Leitungsbauarbeiten in der Auergasse zwischen Jesserniggstraße und Mießtaler Straße auf der Ostseite mit Behinderungen zu rechnen. Mit der endgültigen Fertigstellung des Straßenbauprojektes Jesserniggstraße wird im Juli gerechnet. Je nach Baufortschritt können bestimmte Bereiche allerdings abschnittsweise schon früher wieder für den Verkehr freigegeben werden.