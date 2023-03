10 Jahre ist es her, dass drei junge Kärntner zusammenfanden, um das erfolgreichste Start-up des Bundeslandes zu gründen: Christopher Müller aus Zauchen, Stefan Lederer aus Reisach im Gailtal und Christian Timmerer aus St. Johann im Lavanttal hoben im Juni 2013 die Bitmovin GmbH aus der Taufe. „Es folgte eine aufregende Reise“, sagt CEO Stefan Lederer. Das Spin-off der Alpen-Adria-Universität startete spektakulär durch, unverändert bilden die drei Gründer den Vorstand. Damals steckte Streaming noch in den Kinderschuhen, heute ist es allgegenwärtig. Ausgehend von Forschungsarbeiten an der Uni Klagenfurt lieferten die Gründer die Software zum Megatrend, schufen Standards und dazu die Standardanwendungen.