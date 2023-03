Die Dunkelheit der Nacht auf Freitag nutzten bislang unbekannte Täter, um den Europapark, mit 22 Hektar Klagenfurts größte Parkanlage, in eine Rallyestrecke zu verwandeln. "Der oder die Täter haben einige Runden im Park gedreht", erklärt dazu Stadtrat Max Habenicht (ÖVP). In Anbetracht der aktuellen Witterungsverhältnisse sei ein doch beträchtlicher Schaden entstanden. Das Stadtgartenamt hat nun Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Herstellung des ursprünglichen Zustandes würde jetzt wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen.