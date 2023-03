Kindertagesstätte, Musikschule, Proberaum für den örtlichen Kulturverein und öffentlicher Veranstaltungsbereich unter einem Dach: Die Gemeinde Ludmannsdorf baut neben dem Gemeindeamt auf dem ehemaligen Zadruga-Areal ein Multifunktionsgebäude, das mit seiner Fertigstellung den Ortskern von Ludmannsdorf aufwerten und stärken soll. Insgesamt werden in das Projekt über 2,2 Millionen Euro investiert, der Baustart soll in den nächsten Wochen erfolgen. Ein Teil der Kosten wird über verschiedene Förderschienen finanziert.

"Die Gemeinde Ludmannsdorf schafft mit dem multifunktionalen Neubau einen zentralen Ort, an dem Jung und Alt unter einem Dach voneinander und miteinander lernen können. Solche Treffpunkte fördern nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde, sondern tragen auch wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität am Land bei", so Landesrat Martin Gruber. Im Rahmen des LEADER-Projektes "Zadruga 2.0" wird der Kultursaal samt Begleitinfrastruktur im Erdgeschoss realisiert und mit rund 100.000 Euro unterstützt. Die Zusage hat Gruber, der in Kärnten für die Orts- und Regionalentwicklung zuständig ist, erst vor Kurzem persönlich an Bürgermeister Manfred Maierhofer und Vizebürgermeister Anton Safron (beide GL) überreicht.

Vor vier Jahren hat die Gemeinde zur Belebung und Stärkung des Ortskernes im Rahmen einer Ideenwerkstatt einen Ortskernentwicklungsprozess gestartet, der nun Schritt für Schritt in Ludmannsdorf Gestalt annimmt. Ein wesentlicher Teil davon ist die Umsetzung des Projektes "Zadruga 2.0".