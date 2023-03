Der steirische Kultbäcker "Martin Auer" baut sein Filialnetz in Kärnten weiter kräftig aus. "Nach großen Bemühungen und konzentrierter Tüftelei durften wir zwei neue Filialen eröffnen, die nunmehr vierte in Klagenfurt", erklärt der Unternehmer, der vor allem für den Standort Sterneckstraße regelrecht ins Schwärmen kommt. "Klagenfurt besticht auch mit wohlklingenden Straßennamen. Besonders hat es uns die Sterneckstraße angetan. Dort haben wir direkt an der Nummer eins eine kleine und feine Filiale eröffnet." Eine weitere Filiale hat Auer im Klagenfurter Südpark eröffnet.