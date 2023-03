Am heutigen Freitag findet ein weltweiter Klimastreik der "Fridays for Future"-Bewegung statt, so auch in Klagenfurt. Aufgrund der zum Motto "#morgenistzuspät" kommt es in der Klagenfurter Innenstadt voraussichtlich zwischen 12 und 15.30 Uhr immer wieder zu kurzen Wartezeiten.

Folgende Straßen sind betroffen: Bahnhofstraße, Arnulfplatz, Viktringer Ring, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring, St. Veiter Straße, Heuplatz. Rechnen Sie hier mit Verzögerungen.

"Das Motto bezieht sich diesmal auf die umweltschädlichen Bodenversiegelungsprojekte (an der Uni und an der Ostbucht)

Außerdem möchten wir innerhalb der Demo die Klimawahlen in Kärnten thematisieren", heißt es dazu auf der Facebook-Seite von "Fridays for Future Kärnten". Um zwölf Uhr trifft man sich am Neuen Platz.