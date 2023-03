Zu einem seltenen Notfall kam es nun in der WI'MO und dem Schulzentrum in der Mössingerstraße in Klagenfurt. Aufgrund des unerwarteten Todesfalls des Betreibers müssen die beiden Schulen jetzt einen neuen Pächter für ihre Schulkantinen suchen. Gemeinsam mit der Kärntner Bildungsdirektion startete man das Vorhaben zu Wochenbeginn.