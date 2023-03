Momentan wird in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt noch fest gebaut und renoviert. Doch bereits im Mai wird in das leer stehende Gebäude neben dem Neuen Platz eine neue Einrichtung der Senecura-Gruppe einziehen.

Demnächst siedelt sich das "OptimaMed Ambulantes Rehabilitationszentrum" gegenüber vom Lindwurm, wo sich einst die Modekette C&A eingenistet hat, an. Ambulante Behandlungen für die Indikationen in den Bereichen Orthopädie, Psychiatrie, Kardiologie, Neurologie, Lungen und Atemwegserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und der Onkologie wird das neue Zentrum in den obersten Stockwerken des Gebäudes ab Mai anbieten. Es wird das zweite seiner Art in Österreich.

Zweites Zentrum nach Standort in Wiener Neustadt

"An der starken Nachfrage unserer Patientinnen und Patienten merken wir, dass dieses Konzept eine wichtige Versorgungslücke schließt – denn die ambulante Rehabilitation bringt den Vorteil, dass Betroffene während der laufenden Therapie zu Hause wohnen und auch weitgehend ihren Beruf ausüben können", sagt Senecura-CEO Anton Kellner.

Das Konzept, das in Wiener Neustadt erfolgreich genutzt wird, soll auch in Klagenfurt auf 1800 Quadratmetern zum Einsatz kommen. Ärzte und Therapeuten aus den verschiedensten Bereichen können im Zentrum in Klagenfurt auf die Probleme der Patienten ambulant eingehen. "Durch unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams können wir unseren Patientinnen und Patienten maßgeschneiderte Behandlungslösungen auf dem Weg zurück zu bester Gesundheit anbieten", sagt Sven Thomas Falle-Mair, operativer und medizinischer Direktor.