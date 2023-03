Gemeinsam am See sitzen, die Stille genießen, in den Himmel zu Mond und Sterne blicken – das ist für Harald Romantik. Und die wünscht sich der 49-jährige Köttmannsdorfer für seine zukünftige Beziehung. Denn das ist es, was er im Moment vermisst.

Harald wird eher Harry genannt. Seine letzte Beziehung liegt ein paar Jahre zurück, dann machte er die Ausbildung zum Heilmasseur, musste sich um seine Familie kümmern. Jetzt ist er wieder bereit für eine neue Frau an seiner Seite.

Harrys Traumfrau sollte so etwa in seinem Alter sein: "Aber es hängt viel vom Menschen selbst ab. Nicht zu jung, nicht zu alt, vielleicht zwischen 40 und 55", sagt er. Aber wenn es passt, dann passt es, ist er sich sicher. Äußerlich habe der Romantiker keine besonderen Präferenzen: "Gefallen soll sie mir schon, aber vor allem muss das Herzgefühl stimmen."

Harry hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und arbeitet jetzt als Heilmasseur. "Ich merke, wie viele Menschen verspannt sind, alt wie jung. Vor allem im Schulterbereich spürt man zwar einerseits die Probleme aufgrund schlechter Haltung, aber auch Sorgen und den Stress." Seine zukünftige Partnerin dürfte natürlich auch von seinen beruflichen Fähigkeiten profitieren.

Harry hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht © KK/Privat

Sein liebstes Hobby ist das Radfahren. "Ich mache gerne Sport, gehe schwimmen, ich liebe den Wörthersee. Auch im Urlaub bin ich gerne in Kärnten, Italien geht aber immer." Beim Radeln wünscht er sich eine Frau an seiner Seite. Wenn diese aber lieber mit dem E-Bike fährt, sei das gar kein Problem.

"Hauptsache füreinander da"

Aber auch generell ist es dem 49-Jährigen wichtig, gemeinsam durchs Leben zu schreiten: "Man kann sich ja gut ergänzen. In manchen Bereichen ist der Eine stark, in anderen der Zweite. Hauptsache, man ist füreinander da."

Kinder und Tiere sind für Harry kein Problem. Auch nicht, woher aus Kärnten sie kommt, denn "die Liebe findet sich schon". Nichtraucherin sollte sie sein, herzlich und mitfühlend – so wie er selbst. Wenn sie Musik mag, umso besser. "Ich spiele selbst die Steirische, Musik kann einem einfach viel geben. Ich tanze zwar noch nicht, aber wenn die Partnerin passt ... sag niemals nie!"

Beim ersten Date würde der Schlagerfan "gerne mit Kaffee und lockeren Gesprächen draußen in der Natur sitzen". Und wenn sich aus dem ersten Treffen ein weiteres und weiteres ergibt, findet sich Harry vielleicht am Ende am See wieder, im Mondschein und in der Stille aufs Wasser blickend. Dann zusammen mit seiner Traumfrau.