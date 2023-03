Die Kärntner Polizei sucht einen Fahrraddieb. Wie am Mittwoch bekannt gegeben worden ist, hat bereits am 8. November 2022 ein bislang unbekannter Mann ein hochpreisiges Rennrad gestohlen. Und zwar gegen 11.45 Uhr aus einem Fahrradgeschäft in Moosburg. Nach Angaben einer Mitarbeiterin hat der Unbekannte, der sich als Kroate ausgab und fließend Englisch sprach, das rund 14.000 Euro teure Rennrad zur Probefahrt ausgeliehen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Mann bereits zuvor mehrmals ein Rennrad zur Probefahrt in Anspruch nahm und nach einigen Minuten wieder zurückkehrte, händigte die Angestellte auch an diesem Tag ihm das Rennrad aus. Doch am 8. November kam der Mann nicht zurück. Daraufhin erstattete die Angestellte bei einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Mitte Februar dieses Jahres wurde die Prokuristin des Fahrradgeschäftes von einem Bekannten darüber informiert, dass er das gestohlene Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform (www.willhaben.at) entdeckt hat. Aufgrund einiger individueller Merkmale konnte sie das dort angebotene Fahrrad als das gestohlene identifizieren. Weitere Ermittlungen in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Kärnten konnten das bestätigen.

Ein weiteres Fahndungsfoto des Tatverdächtigen © LPD Kärnten

Vom Dieb gibt es folgende Personenbeschreibung: Der Mann ist circa 35 bis 45 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,80 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein dunkles Sakko, ein blaues Hemd sowie eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei Moosburg unter der Telefonnummer (059 133) 2112.