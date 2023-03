Das Wahlgeheimnis war nicht gewährleistet. So lautet das Urteil des Rechtswissenschaftlers Bernd-Christian Funk zur geheimen Abstimmung im Klagenfurter Gemeinderat am 9. Februar. Damals sprach sich eine knappe Mehrheit von 23 Gemeinderäten für die Rücknahme der Vertragsverlängerung von Magistratsdirektor Peter Jost aus. "Ich komme aus dem Tennissport. Wenn man im Tiebreak verliert, ist es auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber in diesem Fall muss ich den Beschluss hemmen und abwarten, was die Gemeindeaufsicht sagt", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK).