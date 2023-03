Sein Lokal ist hochdekoriert und kann sich vor Preisen kaum retten. Hubert Wallners Gourmet Restaurant in Maria Wörth zählt zu den beliebtesten seiner Art. Nach der kurzen Winterpause sperrt sein Restaurant jetzt wieder auf. Am 8. März geht die Saison wieder los.

Mit diversen Adaptierungen zum Vorjahr möchte Wallner auch heuer wieder viele Gäste in sein Etablissement am Wörthersee locken: Ein neues Menü mit rein Kärntner Produkten, ein Überraschungsgang am "Chef's Table" sowie Weine diverser Kärntner Jungwinzer warten auf die Gäste. Interessierte können bei Kochkursen auch wieder selbst zum Kochlöffel greifen. Starköche aus Österreich, Deutschland oder sogar aus Slowenien haben sich angekündigt. "Wir haben topmotivierte Mitarbeiter, die sich schon alle freuen", sagt Wallner. 68 Kräfte arbeiten heuer in seinem Betrieb.

Am 18. Mai öffnet auch sein Bistro Südsee, direkt am Ufer liegend. Knapp ein Monat später, am 15. Juni, startet er mit seinem nächsten Großprojekt. Er übernimmt als neuer Pächter das Hermitage Vital Ressort, das sich angrenzend zu seinem Restaurant befindet. "Derzeit wird noch umgebaut", sagt Wallner. 50 zusätzliche Zimmer sind in Planung, kommendes Jahr soll noch ein Wellnessbereich dazukommen. Besitzer Hermann Unterkofler investierte bereits rund 30 Millionen Euro in das Hotel.

Im Oktober siedelt sich auch eine "Kärntner Stube" im Hotel ein. Dort werden klassische Kärntner Gerichte und Schmankerl aus Wallners Küche zu finden sein. Alles "zu humanen Preisen", wie der Starkoch verrät.