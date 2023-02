Engel in schwarzer Ledermontur? Ja! Gleich zehn "Barber Angels" sind für ihren karitativen Einsatz mit Scheren und Kämmen am Sonntag ins "Eggerheim", in die Wohnungslosentagesstätte der Caritas Kärnten nach Klagenfurt, gekommen. Sie schnitten Männern und Frauen, die obdachlos sind und vielen weiteren Menschen, für die eine Friseur-Behandlung sonst nicht oder schwer leistbar wäre, kostenlos die Haare und stutzten Männern die Bärte.

Der 67-jährige Kurt ist bereits Stammkunde: "Ich komme gerne, wenn es gerade passt und ein Haarschnitt fällig ist. Es gibt auch eine Kopfmassage zum Abschluss, da fühlt man sich wie im Himmel." Auch Helmut (56) nutzte diesen Service schon öfters, denn: "Es ist alles teurer geworden. So kann ich zumindest etwas Geld sparen." Er lässt sich immer von derselben Friseurin ein neues Aussehen "zaubern". "Die ist ganz nett. Ich kann mich mit ihr auch ein bisschen persönlich unterhalten", freut sich Helmut.

Shampoo & Co zum Mitnehmen

Mehr als 20 "Eggerheim"-Besucher und -Besucherinnen ließen sich diesmal vom sozialen Friseurverein "Barber Angels Brotherhood Austria", der in ganz Österreich werkt und wirkt, verwöhnen. Sie durften darüber hinaus auch noch aus einer Auswahl an Hygieneartikeln – Shampoo, Haargel, Zahnpasta & mehr – ein Produkt aussuchen und mitnehmen.

Markus Assel ist Vizepräsident des Friseurvereins und ließ mit seinen Kollegen und Kolleginnen im "Eggerheim" zum wiederholten Male die Schere "tanzen". Der Friseurmeister aus Eberndorf sagt: "Einer der schönsten Einsätze ist Klagenfurt. Hier sind wir fast schon wie eine große Familie. Unsere Gäste warten immer schon und helfen uns, die Utensilien an unseren Einsatzort zu bringen. Die meisten sind ja Stammkunden. Es lief auch diesmal gemütlich ab!"

Caritas-Mitarbeiterin Raffaela Eckel dankt dem Kärntner Friseur-Club aus ganzem Herzen: "Auch wenn wir diesmal wetterbedingt in den Innenraum ausweichen mussten und damit nicht so viel Platz wie im Freien war, waren alle zufrieden. Die Aktion ist wie immer gut angekommen. Der Sonntagvormittag mit den Barber Angels war für unsere Besucherinnen und Besucher, die mit ihnen fröhlich ins Plaudern gekommen sind, wichtig und bereichernd!"