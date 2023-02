Mit dem anfangs belächelten Konzept, eine Bankfiliale in Holzbau zu errichten, ist die Kärntner Sparkasse aber auf dem richtigen Weg. Schon vor 15 Jahren wurde die Wichtigkeit des nachhaltigen Bauens erkannt und der Fokus darauf gelegt. Mit ihren Filialen bekennt sich die Kärntner Sparkasse auch zu ihren Standorten in den Regionen. Die persönliche Kundenbetreuung spielt hier eine entscheidende Rolle, das beweist der immer weiter steigende Zuwachs an Kunden.

Im Inneren werden die Kunden in einer Wohlfühl-Atmosphäre begrüßt. Dieser kann man auch nicht entgehen, wenn der Duft frischer Köstlichkeiten aus der Bäckerei Zeppitz an die Nase dringt. Auf 600 Quadratmeter glänzt die zweigeschoßige Sparkassen-Filiale mit vielen Besonderheiten und sorgt für ein völlig neues Bankerlebnis. Das barrierefreie Gebäude im zeitgemäßen Design besticht mit seiner großzügigen und hellen Innenausstattung, fünf Beratungs- und Teamräumen, guter öffentlicher Verkehrsanbindung und 15 Parkplätzen.

Die Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe mit Tiefenbohrung verleihen die nötige Energie, die Holzbauweise mit Lärchen-Staketen zeigt die Nachhaltigkeit der Kärntner Sparkasse auch nach außen. Neun Finanz-Spezialisten rund um die Teamleiter Michael Müller und Raphael Thun-Hohenstein sorgen dafür, dass sich auch die Finanzen der Kunden wohlfühlen.