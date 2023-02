Der Rektor der Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU) Meinhard Lukas meldet sich nach der Attacke von ÖVP-Chef Martin Gruber in seiner Aschermittwoch-Rede gegen die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) zu Wort. Lukas hat familiäre Wurzeln in Kärnten – sein Vater wuchs in Klagenfurt auf, sein Urgroßvater Julius Lukas war ein Pionier der Kärntner Landespolitik und der Kärntner Arbeiterkammer.