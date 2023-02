Mitte Februar verkündete die Gemeinde Maria Wörth nach 40 Jahren das endgültige Aus für das GTI-Treffen. Für viele Tourismusbetriebe rund um den See eine Katastrophe. "Wir rechnen mit großen Einbußen", erklärt Christoph Schaschl vom Restaurant Karawankenblick am Pyramidenkogel. "Wir haben im Zusammenhang mit dem GTI-Treffen Tischreservierungen bis zu einem halben Jahr im Voraus." Heuer blickt der Gastronom in einen (fast) leeren Reservierungskalender.