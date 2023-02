Samstag gegen 21 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Ebenthal, Bezirk Klagenfurt, zu einem Streit zwischen einer 22-jährigen Frau und deren 23-jährigen Freund. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug die Frau mit einem Buttermesser auf den jungen Mann ein. Der 23-Jährige erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Kopf.

Gegen die Frau wurde von den Polizeibeamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

"Nach Abschluss von weiteren Erhebungen wird Anzeige erstattet", heißt es vonseiten der Polizei am Sonntag.